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Rektör Aydın: "Üniversiteler şehirlerin gelişimi için lokomotif"

SAMSUN HABERLERİ  | 05.11.2020 19:58 | Son Güncelleme

Üniversite ve şehir iş birliğinin önemini vurgulayan Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Aydın: "Üniversiteler şehirlerin gelişimi için lokomotif"

Üniversite ve şehir iş birliğinin önemini vurgulayan Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Üniversiteler şehirlerin gelişimi için lokomotiftir” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak beraberindeki heyet ile birlikte SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı makamında ziyaret etti.
Üniversitenin sadece akademik bilgi üreten bir kurum olmadığını, şehrin gelişimi için de lokomotif görevi üstlendiğini belirten Rektör Aydın, Samsun’un tüm dinamikleriyle iş birliği içinde yapılan her çalışmayı önemsediklerini ifade etti.
Samsun Üniversitesi’nin şehrin gelişmesinde ve kalkınmasında etkin bir rol üstlenmeye başladığını söyleyen MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ise, Tıp Fakültesi’nin şehir için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Samsun ve üniversite adına hedeflenen başarıyı yakalamak için her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını ifade eden Karapıçak, Prof. Dr. Mahmut Aydın’a çalışmaları ve gayretleri dolayısıyla teşekkür etti. Üniversite, şehir ve kalkınma gibi konuların konuşulduğu ziyaret, anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Rektör Aydın:

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