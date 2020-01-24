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Rektör Bağlı, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Bağlı, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Halka İlişkiler ve Basın Müdürlüğü Koordinatörü Yasin Temel ile Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Muammer Başer ile bir süre görüştü. KGK İl Başkanı Muammer Başer, konseyin çalışmaları hakkında bilgiler verirken yakın zamanda üye kayıtlarının başlayacağını söyledi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’da , “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi’nin kurulmasının ardından hızlı bir şekilde Nevşehir’de de teşkilatması bizleri son derece mutlu etti. Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanlığı olarak yapılacak olan çalışmalara bizlerde her konuda destek vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Ziyaret sonunda Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer’e Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi tarafından çıkartılan dergiyi hediye etti.

Rektör Bağlı, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

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