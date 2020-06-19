YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Rektör Beydemir’e ’hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor

Rektör Beydemir’e ’hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 19.06.2020 13:44 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e, ’hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor.
Korona virüs salgınının ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e ’hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası (Tüm Üni-Sen) Genel Başkanı Mecbur Bodur, Bilecik İl Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin ve Üniversite Temsilcisi Mehmet Laçin, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.
Ardından PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Son olarak Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerin Prof. Dr. Bülent Ergun, Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse, Prof. Dr. Göksel Arli ve Prof. Dr. Gökalp İşçan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kıran ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar, Eskişehir Vergi Dairesi Grup Müdürü Yavuz Doğan, Rektör Beydemir’e ziyarette bulundu. Misafirlerini makamında ağırlayan Rektör Beydemir, nazik ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:24
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:39
Yatsı
22:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Mesut Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.