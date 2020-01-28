Rektör Bilgiç: “Engelli dostu bir üniversite olmak temel hedeflerimizden”

Samsun Engelliler Meclisi Başkanı ve aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Yüksel Karaman, beraberindeki Meclis Komisyonu üyeleriyle birlikte OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Samsun Engelliler Meclisi Erişim Komisyonu Başkanı Müzeyyen Nur Akçay ile Komisyon üyeleri Ufuk Gürbüz, Özgür Tiftik ve Bahattin Karabağ’ın eşliğinde gerçekleşen ziyarette Meclis Başkanı Öğr. Gör. Yüksel Karaman, engelli bireylerin üniversite kampüsünde erişimlerinin her anlamda sağlanması adına talep, fikir ve önerilerini Rektör Bilgiç’le paylaştı.

Ziyarette ayrıca Başkan Karaman, meclis olarak hazırladıkları projeler ve yürüttükleri faaliyetler hakkında Rektör Bilgiç’e bilgiler sunarken, üniversitede son dönemde engellilere yönelik sürdürülen çalışmalar ve iyileştirmeleri büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ve bu seferberlik ve duyarlılığın istikrarlı bir biçimde devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

“Engelli dostu bir üniversite olmak temel hedeflerimizden”

Konuklarını ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Bilgiç ise OMÜ’nün engelli dostu üniversite hedefi doğrultusunda kampüsteki altyapı çalışmaları sayesinde engelli bireylerin kampüse erişim ve adaptasyonlarını kolaylaştırdıklarını, bu anlamda da engelli dernekleri ve oluşumlarıyla da iletişimi canlı tuttuklarına dikkat çekti.

Mevcut imkânlarıyla engelli bireylerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri olduklarına işaret eden Rektör Bilgiç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni’nde OMÜ’nün 81 üniversite arasında 6. sırada yer alarak ön plana çıktığını hatırlattı. Engelli bireylerin problemlerine büyük bir özveri ve hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Rektör Bilgiç, konuklarına, ziyaretleri ve istişareleri için şükranlarını sundu.

