Rektör Bilgiç’ten kadın çalışanlara karanfil

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Baş Danışman Prof. Dr. Fatih Özkan ile birlikte rektörlükte çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kırmızı karanfil sundu.

Rektörlük bünyesindeki birimlerde görev yapan kadın çalışanları odalarında ziyaret eden Rektör Bilgiç, kendilerine kırmızı karanfil dağıtarak günlerini kutladı. Kadınların fedakarlık, duyarlılık ve emekleriyle hayatın bütün alanlarına değer kattığını vurgulayan Rektör Bilgiç, üniversitede çalışan kadınlar ile eğitim alan öğrencilerin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Karanfil jesti karşısında mutlulukları yüzünden okunan rektörlük personeli kadın çalışanlar da Bilgiç’e teşekkürlerini sundu.

