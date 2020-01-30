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Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

SAMSUN HABERLERİ  | 30.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sai Bilgiç, Samsunsporlu futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret ederek, TFF 1. Lig yolunda başarılar diledi.
Nuri Asan Tesislerini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsun Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Haluk Tan ve Teknik Menajer Yücel Uyar’la bir araya gelerek idman yapan Samsunsporlu futbolcularla görüştü, onlara baklava ikram ederek birinci lig hedeflerinde başarılar diledi.
Fikir alışverişi ve görüşlerin sunulduğu ziyarette Rektör Sait Bilgiç, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’a Ondokuz Mayıs Üniversitesini temsilen hediye takdim ederken, ünlü teknik adam da Samsunspor’un adını taşıyan yağmurluğu armağan etti.

“OMÜ ve Samsunspor, Samsun’un iki önemli markası”
OMÜ ve Samsunspor’un Samsun’un en önemli iki markası olduğuna dikkat çeken Rektör Sait Bilgiç, “Size öğrencilerimizin selamını da getirdim. Başarılarınızı gururla takip ediyoruz. Ertuğrul Sağlam’ın öğrencilik günlerinden bu günlere geleceğini görmek mümkündü. Başarılı bir futbol kariyerinin yanında hak ederek derslerini verdi ve yüksek lisans yaparak akademik kariyerini de devam ettirdi. Bu nedenle rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışan insanın kazanmaması için hiçbir sebep yok. Kim daha çok çalışıyorsa o kazanır. Çok şanlısınız ki tecrübeli ve değerli bir teknik direktörünüz var. Bu sayede en kısa zamanda bir üst lige çıkacağınıza inanıyorum” dedi.
Sporcuların iyi ve ahlaklı olması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Sait Bilgiç, şunları söyledi:
“Çalışkanlığınızın yanı sıra iyi ve ahlaklı insanlar olarak da gençlere örnek olmalısınız. Bu da size başarıyı getirecektir. Allah hepinize sağlıklı, başarılı nice yıllar nasip etsin.”
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da Rektör Sait Bilgiç’e iyi dilekleri ve ziyareti için teşekkür etti. Futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram eden Rektör Bilgiç, ziyaretin sonunda kırmızı-beyazlılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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