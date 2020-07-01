YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Rektör Çakar covid-19 pandemisini anlatı

Rektör Çakar covid-19 pandemisini anlatı

DÜZCE HABERLERİ  | 01.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Pandemi ve Ötesi” başlıklı konferansta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Pandemi ve Ötesi” başlıklı konferansta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni konferans salonunun hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, akademik kariyer hayatı hakkında bilgiler paylaşarak sunumuna devam etti.
Bilimsel araştırma modelinden bahseden Rektör Çakar, mümkün olduğunca bilgi edinerek gerçeğe yaklaşmaya, gerçeği tahmin etmeye çalıştığımızı ifade etti. Bilimsel bilginin; tarafsızlık, doğru ölçü, kanıtlama ve genelleyici olma gibi özellikleri olduğunu belirten Prof. Dr. Çakar; “Aklımızdaki Acayip Sorular, Şüphe, Paranoya, Bilimsel Bilginin Kaynağı, Bilimsel Araştırma Metodu, Pandemi: Bir Araşatırma Modeli” başlıklarında bilgiler aktardı.
Bilimsel araştırma modelinin nasıl oluşturulması gerektiğiyle ilgili geçmiş ve günümüzden örnekler veren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Covid-19 sürecinde akla gelen sorulardan yola çıkarak bilimsel araştırma modelinin aşamalarını katılımcılarla paylaştı.
Bilimsel açıdan oldukça verimli geçen konferansın sonunda, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a çiçek takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:21
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:38
Yatsı
22:27

Düzce Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Kent Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Düzce'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Düzce'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapandı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapandı

Adrenalin tutkunlarına raftingde "sosyal mesafe" düzeni

Adrenalin tutkunlarına raftingde "sosyal mesafe" düzeni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.