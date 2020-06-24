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Rektör Çapak;" Memleketimize hizmet etmek bizi mutlu oluyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 24.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi’ne yeniden rektör olarak atanan Prof.

Rektör Çapak;" Memleketimize hizmet etmek bizi mutlu oluyor

Bingöl Üniversitesi’ne yeniden rektör olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Çapak,hizmet etmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bingöl Üniversitesi rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. İbrahim Çapak, ikinci defa atandı.
Bingöl’e hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Memleketimize hizmet etmek bizi mutlu oluyor. Şehrimize mahcup olmayız inşallah. Üniversitemizi her zaman bir adım ileriye taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için durmayacağız. Bize bu görevi yeniden layık gören devlet büyüklerimize teşekkür ederim” dedi.

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