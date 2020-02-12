Rektör Çelik gazetecilerle bir araya geldi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği’ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa’daki kurum ve kuruluşların yöneticilerini gazeteciler ile buluşturan Çalışan Gazeteciler Derneği, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’i ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Rektör Çelik’i, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak karşıladı. Rektör Çelik ile Gazeteciler Dernek Başkanı Gülebak, üniversitenin tanıtımı ve daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Yapılan açıklamalara dernek üyesi gazeteciler ile üniversite yetkilileri de zaman zaman eşlik etti.

Kendisini ağırladığı için Dernek Başkanı Gülebak’a teşekkür eden Rektör Çelik, “Harran Üniversitesi olarak basınla yakın ilişkiler içinde bulunmak istiyoruz. Aslında biraz geç kaldık. Geçen sene üniversitemize davet etmiştik, epeyce de bir katılım olmuştu ama ondan sonra bir duraklama devri oldu. Bundan sonra tekrar bir hamle yaptık. İşte yavaş yavaş sırasıyla hem sizin gibi dostları hem diğer basın kuruluşlarını ziyaret etmek istiyoruz” dedi.