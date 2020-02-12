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Rektör Çelik gazetecilerle bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.02.2020 18:53 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çelik gazetecilerle bir araya geldi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği’ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa’daki kurum ve kuruluşların yöneticilerini gazeteciler ile buluşturan Çalışan Gazeteciler Derneği, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’i ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Rektör Çelik’i, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak karşıladı. Rektör Çelik ile Gazeteciler Dernek Başkanı Gülebak, üniversitenin tanıtımı ve daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Yapılan açıklamalara dernek üyesi gazeteciler ile üniversite yetkilileri de zaman zaman eşlik etti.

Kendisini ağırladığı için Dernek Başkanı Gülebak’a teşekkür eden Rektör Çelik, “Harran Üniversitesi olarak basınla yakın ilişkiler içinde bulunmak istiyoruz. Aslında biraz geç kaldık. Geçen sene üniversitemize davet etmiştik, epeyce de bir katılım olmuştu ama ondan sonra bir duraklama devri oldu. Bundan sonra tekrar bir hamle yaptık. İşte yavaş yavaş sırasıyla hem sizin gibi dostları hem diğer basın kuruluşlarını ziyaret etmek istiyoruz” dedi.

Derneğin davetini kabul ettiği için Çelik’e teşekkürlerini ileten Gülebak ise “Üniversitemizin basınla iç içe olması gerekiyordu. Hocamız ilk geldiği gün basınımızı davet etti. Şanlıurfa ile üniversiteyi kaynaştırmak için özellikle güzel çalışmaları var. Hocamızın buraya gelmesi bunun bir örneği çünkü üniversite ile şehir birbiriyle kaynaştığında çok güzel işler çıkar. Hocamızın geçmişine baktığımızda çok büyük başarıları olduğunu görüyoruz. Bu başarılarını Şanlıurfa’da da göstereceğini düşünüyoruz. Gençlerimizin özel eğitimi için basın olarak hocamızın yanında olduğumuzu iletiyoruz. Gerçekten hocamızın çok güzel çalışmaları var, güzel projeleri var. Bunları uyguladıktan sonra katkı sağlayacağını düşünüyorum ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kulandı.

Ziyaret kapsamında Şanlıurfalılar ile üniversite yönetimi arasındaki köprüyü kurma adına basına görev düştüğüne değinen Çelik, her zaman her fikre açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Rektör Çelik gazetecilerle bir araya geldi

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