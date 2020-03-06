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Rektör Çomaklı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay’ı ağırladı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin “Yetenek Her Yerde” sloganıyla düzenlediği bölgesel kariyer fuarlarının üçüncü etabı olan ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’20) açılış törenine katılmak üzere Erzurum’a gelen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin “Yetenek Her Yerde” sloganıyla düzenlediği bölgesel kariyer fuarlarının üçüncü etabı olan ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’20) açılış törenine katılmak üzere Erzurum’a gelen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ederek, üniversitenin çeşitli birimlerini gezdi.
DAKAF’20 açılışının ardından Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Atay ve Sayan, üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Doç. Dr. Salim Atay, Yeni Açılan Birimleri Ziyaret Etti
Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen projelerinden ve birimlerinden bahseden Çomaklı, konuklarına üniversitenin son olarak hizmete açılan Veri Yönetim Ofisini gezdirdi.
Ofisinin çalışma alanlarını anlatan birim koordinatörü Prof. Dr. Hasan Seçen, burada gerçekleştirdiği sunumda Veri Yönetimi Ofisi Koordinatörlüğünün, kurumsal kalite süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirmeye yönelik çalışmalar, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü, ileriye yönelik kurumsal stratejik plan ve hedeflerin belirlenmesi amaçlarına yönelik olarak kurulduğunu söyledi.
Rektörlük bünyesinde açılışı yapılan birimlerin ziyaret edilmesinin ardından konuklarıyla birlikte Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde geçen Rektör Çomaklı, merkez bünyesinde kurulması planlanan Biyoçeşitlilik Müzesi hakkında bilgi verdi.
Araştırma merkezinin, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik unsurlarının tespiti, teşhisi, korunması, tanıtımı ve sürdürülebilirliği konularında ulusal ve uluslararası bilim insanları ile ortaklaşa araştırmalar yürütmek amacı taşıdığını aktaran Merkez Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin, ülkemizin ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşturulması, tasnifi, teşhisi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Heyet, Sporcu Performans Ölçüm Merkezinde İncelemelerde Bulundu
Öğrencilere, akademik ve idari personel ile spor yapmak isteyen herkese daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sunmak amacıyla inşa edilen Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinde de incelemelerde ziyaret eden Atay ve Çomaklı, içerisinde fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, Türk hamamı, sauna, tuz odası, buhar banyosu ve sporcu performans ölçüm değerlendirme ve rehabilitasyon merkezi olan birimde çeşitli incelemelerde bulundular.
Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinin aslında Yeni Nesil Spor Merkezi olarak da adlandırıldığını söyleyen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, kinesiyoloji, atletik performans, egzersiz fizyolojisi ve nöro-psikoloji laboratuvarlarıyla ön planda olan sporcu performans ölçüm değerlendirme ve rehabilitasyon merkezinin, bilimsel anlamda Türkiye’de sayılı merkezlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

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