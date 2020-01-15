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  4. Rektör Çomaklı, Müzede Selfie Günü’ne destek verdi

Rektör Çomaklı, Müzede Selfie Günü’ne destek verdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde başlatılan “Uluslararası Müzede Selfie Günü” etkinliğine, müzeler için farkındalık oluşması amacıyla Anadolu Üniversitesi de destekte bulundu.Yarışmaya katılım göstermek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin, 15 Ocak günü bitimine kadar Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne giderek sergide çektiği selfieyi “#müzedeselfiegünü” ve “#museumselfieday” hashtagleri ile paylaşmaları gerekiyor.

Rektör Çomaklı, Müzede Selfie Günü’ne destek verdi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde başlatılan “Uluslararası Müzede Selfie Günü” etkinliğine, müzeler için farkındalık oluşması amacıyla Anadolu Üniversitesi de destekte bulundu.
Yarışmaya katılım göstermek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin, 15 Ocak günü bitimine kadar Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne giderek sergide çektiği selfieyi “#müzedeselfiegünü” ve “#museumselfieday” hashtagleri ile paylaşmaları gerekiyor. Kazanan öğrenciye müze kartı hediye edilecek.
Rektör Prof. Dr. Çomaklı: “Dijitalleşen dünyada somut değerleri diri tutmak gerekiyor”
Çağdaş Sanatlar müzesine gelerek paylaştığı selfie ile destekte bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı etkinlikle ilgili olarak, “Dijitalleşen dünyada somut değerleri diri tutmak gerekiyor. Müzelerimiz de bu somut değerlerimizi barındıran yerlerin başına geliyor. Kültür Bakanlığı, yapmış olduğu bu etkinlikle hem dijitalleşmeyi gündemine alıyor hem de yeni nesil için müzeler aracılığıyla farkındalık yaratamaya çalışıyor. Biz de destek olmak için selfiemizi çektik.” dedi.
“Öğrencilerimiz için büyük bir fırsat ve şans”
Çağdaş Sanatlar Müzesi müdürü Prof. Rıdvan Coşkun, dünya çapında önemli koleksiyon eserlerin 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde bulunduğunu söyledi ve ekledi: “İçerideki sanat eserlerinin çoğu, üniversitemizin koleksiyon oluşturma süreçlerinden toplanarak bugünlere geldi. İsmini sayamayacağım birçok değerli yerli ve yabancı sanatçıların eserleri, müzemizin içerisinde ve üniversitemize ışık tutmaya devam ediyor. Müzemizin bu anlamda öğrencilerimizle kurduğu diyalog ve etkinlikler oldukça faydalı. Derslerine, yapmış oldukları ödevlere, hatta hayatlarına etki ettiğini düşünüyorum. Bu müzenin varlığı, öğrencilerimiz için büyük bir fırsat ve şans.”
Çağdaş Sanatlar Müzesi’ni üniversitemizin göz bebeği olarak gördüğünü ifade eden Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hayri Esmer ise, Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin son derece değerli eserleri içerisinde barındırdığını ve Anadolu
Ünivesitesinin Türk sanatından dünya sanatına kadar birçok baskıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

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