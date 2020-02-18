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Rektör Çomaklı öğrenci kulüpleri tanıtım stantlarını ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Haftası” dolayısıyla açılan kulüp stantlarını ziyaret etti.
Öğrenci kulüplerinin temsilcilerinden kulüpler hakkında bilgi alan Rektör Çomaklı, öğrencilerle sohbet etti. Anadolu Üniversitesinde etkinliklerin öğrenci kulüpleri üzerinden yapıldığını belirten Rektör Çomaklı, bu etkinliklerde öğrencilere büyük görevler düştüğünü aktardı. Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünün geçtiğimiz yıl 714 etkinlik düzenlediğinin altını çizen Prof. Dr. Çomaklı, 2020 yılı içerisinde bu sayının daha da artacağını söyledi.
17 Şubat Pazartesi günü başlayan “Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Haftası” 21 Şubat Cuma günü son bulacak.

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