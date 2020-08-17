Rektör Çomaklı yeni ekibini belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni ekibini belirledi.

Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine yeni Rektör Yardımcılarının yanı sıra bir önceki dönem görev yapan Rektör Yardımcıları da katıldı. İlk dönem birlikte çalıştığı Rektör Yardımcılarına plaket veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesine sağladıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Prof. Dr. Ali Şahin, Prof. Dr. Ayhan Çelik, Prof. Dr. Medine Güllüce, Prof. Dr. Nihat Yatkın ve Prof. Dr. Sezai Ercişli ile şimdiye kadar birçok başarılı projenin altına imza attıklarını ifade eden Rektör Çomaklı, bundan sonraki çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Yeni çalışma arkadaşlarını da belirleyen Çomaklı; Prof. Dr. Atilla Keskin, Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Hüseyin Özer ve Prof. Dr. Selahattin Çelebi ile bir araya gelerek Atatürk Üniversitesinin başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarının mesajını verdi.

