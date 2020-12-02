YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Rektör Çomaklı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Rektör Çomaklı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 02.12.2020 16:35 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Uzun bir yolculuktur hayat. Bu yolu hepimiz yol arkadaşlarımızla yürürüz. Ancak herkes aynı yolu aynı şartlarda yürüyemez. Bazen hayat engeller koyar önümüze. Önemli olan bu engelleri aşarken ne kadar birbirimize destek olduğumuzdur.
Engellerin fiziki bir gerçek olduğunu unutmadan, bu gerçeği aşmak zorunda olan yol arkadaşlarımızı gönülden destekleyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün farkındalık oluşturmasını diliyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:11
Öğle
12:09
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.