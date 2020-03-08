YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Rektör Çomaklı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Rektör Çomaklı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.03.2020 13:24 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı yayımladığı mesajında, Kadınlar Günü’nü en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, "Hepimizin ilk öğretmenleri olan sevgileri, fedakârlıkları, gayretleri ve emekleriyle geçmişimizin şekillenmesinde ve geleceğimizin inşa edilmesinde büyük role sahip tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma’nın Kurtuluş Savaşı’nda, Zeynep Sağır, Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’in 15 Temmuz’da gösterdiği gibi kadınlarımız, tarihin bütün kırılma anlarında, canları pahasına bu ülkeye sahip çıkmaktadırlar. Kadınlarımız, Zübeyde Hanım gibi millete her daim umut olacak, vatanın kurtuluşunu müjdeleyecek evlatlar yetiştirmiş, ailenin içindeki hayati vasıflarının yanı sıra sağlık sektöründen eğitime, siyasetten iş hayatına kadar toplumun her aşamasında vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Bugün vesilesiyle, uğradıkları her türlü ayrımcılık, hak gaspı ve şiddete karşı kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtir; bizi bugünlere taşıdıkları ve geleceğe yönelik en büyük teminatımız oldukları için kadınlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Aksel Eczanesi
Tepebasi
Deva Eczanesi
Tepebasi
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Masal Eczanesi
Odunpazari
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun konuğu oldu

Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun konuğu oldu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.