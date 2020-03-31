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Rektör Çomaklı’dan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

ERZURUM HABERLERİ  | 31.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı’dan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir maaşı ile destek vereceğini açıkladı.
Rektör Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşıyla destek vereceğini belirtti.
Prof. Dr. Çomaklı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Dayanışma ruhuyla başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına şahsım adına bir aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum.
Ayrıca başta rektör yardımcılarım, dekanlar ve yöneticiler olmak üzere üniversitemizin tüm çalışanlarını da bu kampanyaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı’nın bu çağrısına kayıtsız kalmayan üniversite mensupları da Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına, bankaların İBAN numaralarına nakdi yardım ve SMS yoluyla bağışta bulundular.

Rektör Çomaklı’dan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

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