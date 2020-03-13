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Rektör Çomaklı’dan “Koronavirüs” tehlikesine ilişkin açıklama

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı’dan “Koronavirüs” tehlikesine ilişkin açıklama

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Koronavirüs” (COVİD-19) tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rektör Çomaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Son dönemde Covid-19 ya da yaygın bilinen adıyla Koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs türü olarak toplum sağlığına küresel boyutta etki eden bir salgın kimliği kazanmıştır. Dünyada pek çok ülkenin, hastalığın gelişim süreci içerisinde tedbir almakta geç kaldığını ve virüse karşı yürüttüğü çalışmalarda çeşitli aksaklıklar yaşadığını görmekteyiz. Ancak devletimiz salgının ilk gününden itibaren gerekli her türlü önlemi almakta, süreci büyük bir kararlılık ve başarıyla yürütmektedir. Çok şükür ülkemizde virüs kaynaklı herhangi bir ölüm de yaşanmamıştır. Devletimizin başarıyla yürüttüğü mücadele sürecinde vatandaşlarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmelerini, devletimiz tarafından yapılan önerilere ve talimatlara harfiyen uymalarını rica ederim. Bugüne kadar milletimiz birlik ve beraberlik içinde pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir, bugün de devletimizle kenetlenerek bu salgını en kolay biçimde atlatacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesileyle tüm milletimize birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu günler dilerim.”

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