YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Rektör Çomaklı’dan Regaip Kandili mesajı

Rektör Çomaklı’dan Regaip Kandili mesajı

18.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rektör Çomaklı’dan Regaip Kandili mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bir af, bir mağfiret vesilesidir kandil. Müjdedir, selamdır, meyletmektir. Karanlığa sırtını dönüp içindeki ışıkla yolunu aydınlatmak, yol göstermektir kandil. Arzudur, ummaktır. Bir bekleyişin sonunda sevinçli bir karşılamadır kandil. Üç ayların başında idrak ettiğimiz Regaip Kandili, karanlığımızı aydınlığa, yolumuzu ışığa, günahlarımızı mağfirete kavuşturma umuduyla yöneldiğimiz manevi yolun bir durağıdır. Bizleri bu günlere kavuşturan Yüce Mevlamıza şükrederek, mübarek Regaip Kandilimizi kutlar, bütün İslam Âlemi adına hayırlara vesile olmasını dilerim.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:34
İkindi
15:32
Akşam
18:01
Yatsı
19:19

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Evren Eczanesi
Palandoken
Safak Eczanesi
Palandoken
Tuğçe Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Senol Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Yaşam Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Aras EDAŞ ekipleri zorlu koşullar altında çalışmalarına devam ediyor

Aras EDAŞ ekipleri zorlu koşullar altında çalışmalarına devam ediyor

Aydemir: ‘Türk Milleti dualı millettir’

Aydemir: ‘Türk Milleti dualı millettir’

Pasinler’de Meslek Edindirme Kursları Protokolü imzalandı

Pasinler’de Meslek Edindirme Kursları Protokolü imzalandı

Hatayspor maçı öncesi saha zemininde yoğun çalışma

Hatayspor maçı öncesi saha zemininde yoğun çalışma

Yakutiye Belediyesi’nden 7/24 kar alarmı

Yakutiye Belediyesi’nden 7/24 kar alarmı

Oltu Meslek Yüksek Okulunda devir teslim töreni yapıldı

Oltu Meslek Yüksek Okulunda devir teslim töreni yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.