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Rektör Çomaklı’dan Zafer Günü Töreni Mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Ermenistan işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek törenin coşkusuna yürekten ortak olduklarını belirten Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Aynı kaynaktan doğan, yan yana akan iki koca nehirdir Azerbaycan ile Türkiye. Önlerine ne zaman bir bent konulsa birbirinin yatağında akmayı, güçlü ve tek vücut olmayı başarmıştır. Türk ve Azerbaycan halkı bugün ve daima birbirinin yanında olduğunu Azerbaycan Zafer Günü Töreninde dünyaya göstermenin haklı gururunu taşımaktadır.
Dağlık Karabağ’da 30 yıldır süren işgal, zulüm ve ilhak etme çabası Türk ve Azeri halkının özgürlük iradesiyle 44 günde son buldu. 10 Aralık 2020 günü Azerbaycan’ın Azadlık Meydanında iki kardeşin gururla kucakladığı bu zaferi, özgürlük sevincini paylaşıyoruz. Bugünü vesile kılarak bütün Azeri kardeşlerimizi gönülden kutluyoruz.”

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