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Rektör Coşkun, açık kapı buluşmalarında personel ve öğrencilerle bir araya geldi

BAYBURT HABERLERİ  | 08.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi personel ve öğrencileri, geleneksel hale gelen açık kapı buluşmalarında Rektör Prof.

Bayburt Üniversitesi personel ve öğrencileri, geleneksel hale gelen açık kapı buluşmalarında Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi rektörlük makamında gerçekleşen açık kapı buluşmalarında, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler Rektör Coşkun’u ziyaret ederek düşüncelerini aktardı. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin görüş ve taleplerini Bayburt Üniversitesi yönetimi olarak önemsediklerini belirten Rektör Coşkun, açık kapı görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Personel ve öğrencileri anlamanın bir yolunun da onlarla birebir irtibat kurup, istek ve taleplerini ilk ağızdan dinlemekten geçtiğine değinen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, gerçekleşen görüşmelerde dile getirilen taleplerin karşılanması ve tespit edilen sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade etti.
Rektör Coşkun’a görüş ve taleplerini sunma imkânı bulan personel ve öğrenciler ise, buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrenciler ve personeller, samimi bir yaklaşım ve özveriyle gerçekleşen buluşmadan dolayı Rektör Coşkun’a teşekkür etti.

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