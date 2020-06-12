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Rektör Coşkun, Akit TV canlı yayınına katıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 12.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Akit TV’de yayınlanan “Akşama Doğru” programına konuk oldu.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Akit TV’de canlı olarak yayınlanan ve moderatörlüğünü Feridun Erdoğral’ın yaptığı “Akşama Doğru” programına, uzaktan bağlantı yöntemi ile katılarak; Bayburt Üniversitesinde pandemi sürecine dair alınan tedbirler, uzaktan öğretim faaliyetleri ile öğrenci ve öğretim elemanlarına sağlanan destekler, yeni normalleşme sürecinde Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinin bu süreçteki bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Bayburt Üniversitesi hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Rektör Coşkun; 2008 yılında kurulan Bayburt Üniversitesinin, akademik ve fiziki anlamda her geçen yıl büyüdüğüne ve gelişmeye devam ettiğine değindi.
Pandemi sürecinde Bayburt Üniversitesinde alınan ve uygulanan tedbirler ile çalışmalardan bahseden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; Bayburt Üniversitesinin, pandemi sürecine yönelik bütün tedbirleri hızlı ve titizlikle uygulaması, sağlam ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, yaklaşık 14 bin öğrenci ve 420 akademik personel ile bir hafta içerisinde uzaktan eğitimlere başladıklarını ve pandemi döneminde öğretim sürecini, alınan tedbirlerle birlikte, başarılı bir şekilde yürüttüklerini vurguladı.
Rektör Coşkun, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için uzaktan eğitim aşamasında yapılan dönem sınavlarında; çevrim içi dijital imkânlarla birlikte ödev, proje, görüntülü sınav ve kısa sınav gibi alternatif yöntemler uygulayarak, gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Bayburt Üniversitesinin her konuda yeterli alt yapıya sahip olduğunun altını çizen Rektör Coşkun, bu sayede yeni normalleşmelere de hızlı uyum sağlandığını; önümüzdeki dönemde de daha sağlıklı ve daha verimli çalışmalar için gerekli hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.
Bayburt Üniversitesinin teknolojik ve dijital alt yapısının güçlü olmasının; kapalı alanlarının, dersliklerinin, sosyal yaşam alanlarının geniş ve ferah olması; külliyelerde dinlenme ve rekreatif alanların sık yer alması gibi fiziki imkânların Bayburt Üniversitesi için büyük avantaj sağladığına değinen Rektör Coşkun; öğrencilerin gönül rahatlığı ile Bayburt Üniversitesini tercih edebileceklerini de sözlerine ekledi.

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