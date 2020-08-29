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Rektör Coşkun ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm İmza Törenine’ katıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 29.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında Sakarya Üniversitesi ile içerisinde Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı üniversiteler arasında ‘Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’ imzalandı.Korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ‘Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’ın yanı sıra Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Coşkun ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm İmza Törenine’ katıldı

‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında Sakarya Üniversitesi ile içerisinde Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı üniversiteler arasında ‘Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’ imzalandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ‘Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’ın yanı sıra Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile birlikte projede yer alan üniversite rektörleri tarafından imzalandı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi arasında işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla imzalanan protokole göre; Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan 120K200 nolu TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında geliştirilen ‘Yükseköğretim Kurumları İçin Uzaktan Öğretim Platformu’nun, adı geçen 15 üniversite için ULAKBİM’de kurulumları, sunucular üzerinden verilecek hizmetin sürdürülebilmesi için eleman yetiştirilmesi ve ilgili destek hizmetlerinin karşılanması amaçlanıyor.
‘Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nün hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, katkılarından dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’a ve projede yer alan üniversite rektörlerine teşekkür etti.

Rektör Coşkun ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm İmza Törenine’ katıldı

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