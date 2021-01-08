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Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

08.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yayımladığı mesaj şöyle “Gücünü kamuoyundan alan, halkımızın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basın, aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmezidir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, özellikle yerel ve bölgesel anlamda yaşanan gelişmeleri topluma aktarıp, bizleri aydınlatarak dün olduğu gibi bugün her şart ve koşulda hiçbir zaman taviz vermeden kutsal görevlerini icra etmeye devam etmektedirler. Bu kapsamda tarafsız, ilkeli ve sorumluluk bilinciyle, fedakarca çalışan kıymetli basın mensuplarının ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

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Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
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Sabah
08:12
Öğle
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İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:13

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Yeniçarşı Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
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