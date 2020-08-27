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Rektör Çufalı’dan kutlama mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Rektör Çufalı’dan kutlama mesajı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, kutlama mesajı yayınladı.
30 Ağustos zaferinin milli birlik ve beraberliğin yıkılamayacağının kanıtı olduğunu vurgulayan Çufalı, mesajında şunlara değindi.
“26 Ağustos 1071’den 30 Ağustos 1922’ye kadar, tarihimize damga vuran birçok zaferin bu ayda kazanılması sebebiyle Ağustos ayını ‘Zaferler Ayı’ olarak adlandırmaktayız. 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan ve silah arkadaşları, üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temelini atmıştır. 26 Ağustos 1922’den başlayıp 30 Ağustos’ta sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının bir destanı olmuştur. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bu vesilesiyle, bize bu muhteşem zaferleri armağan eden başta Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, milletimizin Zafer Haftasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.

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