Rektör Durmuş’tan Hüda Par’a ziyaret

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanı Davut Sinan’ı ziyaret etti.

Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle andıklarını belirten Rektör Durmuş, Hüda Par’ı, oluşturacakları Yasin Börü Ormanlarının detaylarını görüşmek üzere ziyaret ettiklerini söyledi. Hüda Par’ın da özellikle 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hiçbir çağrıyı beklemeksizin meydanlara indiğini anımsatan Rektör Durmuş, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk saatleri ak ile karanın, hain ile vatanperverin, korkak ile kahramanın, hak ile batılın, doğru ile yanlışın belli olduğu saatlerdir. Bazı insanlar bankamatiklere, marketlere koşarken, bazıları evlerine saklanırken bazı insanlar da vatanına, milletine, devletine ve bayrağına sahip çıkmak için, ‘acaba darbeye karşı ne yapabiliriz’ diye bu uğurda şehit olmayı seve seve göze alarak adeta ölüme meydan okumuşlardır. 15 Temmuz hain darbe gecesi Batman‘da daha Cumhurbaşkanımız çağrıda bulunmadan Hüda-Par ve gençleri meydanlara çıkarak her zaman olduğu gibi FETÖ’ye, PKK’ya karşı hakkın ve haklının yanında yer almış, teröre, darbeye karşı o akşamki duruşu ve açıklamaları ile bölünmez bütünlüğümüzün ve huzurumuzun teminatı olduğunu göstermiştir. Bu duruşları ve ayrıca başta peçe kumpasının açığa çıkması için gösterdikleri gayretleriyle her zaman üniversitenin, bilimin ve hak ile haklının yanında olduklarını göstermişlerdir. Üniversitemize, bizlere karşı kurulan kumpaslara karşı gösterdikleri net tavırdan dolayı Hüda-Par teşkilatına, tüm gönül verenlerine il başkanı nezdinde Batman Üniversitesi ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüda-Par İl Başkanı Davut Şahin ise Rektör Durmuş’a şehit Yasin Börü’nün adının yaşatılması için oluşturulacak ormana verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Şahin, Yasin Börü Ormanlarının ilk etabı için fidan dikiminin yarın saat 10.00’da gerçekleştirileceğini söyledi.

