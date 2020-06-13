Rektör Ekrem Savaş: "Tedbirlerimizi aldık, sınavlara hazırız"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ÖSYM başkanlığınca gerçekleştirelecek olan YKS ve MSÜ sınavları öncesinde telekonferans ile hazırlık toplantısına katıldı. Rektör Savaş gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve yapılacak sınavlara hazır olduklarını kaydetti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavlar öncesinde yapılacak hazırlıklar ve genel değerlendirmeleri kapsayan online bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantıya ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri ve üniversite rektörleri katıldı. Uşak Üniversitesi’nden ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak’ın da katılım gösterdiği toplantının başkanlığını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptı. Toplantıda sınavlar öncesi yapılacak hazırlıklar ve sınavlarla ilgili genel değerlendirmeler konuşulurken, ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüklerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sınav öncesi yapılan çalışmalar ve genel görüşlerin dinlendiği toplantıda, Rektör Savaş Uşak İlinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.