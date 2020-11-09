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Rektör Erdal, Bakan Yardımcısı Çam’ı ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.11.2020 17:37 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Erdal, Bakan Yardımcısı Çam’ı ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ı ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam’ın makamında gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal’ın yanı sıra Açıköğretim Sistemi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya da yer aldı. Ziyaret kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumların desteğiyle yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkânları ele alınırken, Rektör Erdal Anadolu Üniversitesinde yürütülen güncel çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Çam’a bilgi verdi.
Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim alanında 40 yılı bulan tecrübesi ile dünyanın 28 ülkesindeki yükseköğretim faaliyetlerini başarıyla yürüttüğünü belirten Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin bulunduğu ülkelerle olan işbirliklerinin her alanda gelişmesine de katkı sunma gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.
Bakan Yardımcısı Çam ise Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan öğretim alanında dünya ölçeğinde bilinen köklü bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, Anadolu Üniversitesi tarafından yurt dışında yürütülen nitelikli eğitim hizmetlerinin Türkiye’ye dünyanın dört bir yanında gönüllü elçileri sağlamak gibi çok önemli bir katkısı da olduğunu söyledi.

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