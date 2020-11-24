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Rektör Erdal ilkokul öğretmenini unutmadı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Sami Erdim’i ziyaret etti.
Eskişehir Mahmudiye Necatibey İlköğretim Okulu emekli öğretmeni Sami Erdim’in evinde gerçekleşen ziyarette duygulu anlar yaşandı. Sami öğretmenin mandolin sesiyle ilkokul yıllarında tüm öğrencilerin hafızasına kazındığını belirten Rektör Erdal, "Sami hocamız çok yönlü bir hocaydı, müzik ve halk oyunları ile de bizi o tanıştırdı." dedi.
Öğretmenine mandolin hediye eden Rektör Erdal, "Öğretmenlik, her zaman fedakârlık ve özverinin simgesi olmuş; bilimin ışığı ile geleceğin aydınlatılmasına katkı sunan kutsal bir meslektir” ifadeleriyle İlkokul öğretmeni Sami Erdim nezdinde bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
İlkokul öğretmeni Sami Erdim ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Fuat Erdal, başarılı bir öğrencimdi, vefalı bir öğrencimdi. Eskişehir’e gelip giderken de beni ziyaret etmeyi hiç ihmal etmedi. Kendisi başarılı bir akademisyen ve şimdi onu rektör olarak görmek de çok gurur verici. Bugün de beni ziyaret ederek vefalı bir insan olduğunu yine gösterdi. Onun Anadolu Üniversitesi’nde çok başarılı işler yapacağına eminim.” dedi.

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