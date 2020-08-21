YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Rektör Erdal, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u ziyaret etti

Rektör Erdal, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Erdal, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un makamında gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı yer aldı.
Ziyaret kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında yürütülmesi planlanan projeler ele alınırken, Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi’nde yürütülen güncel çalışmalar hakkında da Bakan Selçuk’a bilgi verdi. Anadolu Üniversitesinin açık uzaktan eğitim alanındaki 40 yılı bulan tecrübesi ve güçlü altyapısıyla, pandemi döneminde hiçbir aksaklık yaşamadan öğrencilerinin öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Rektör Erdal, üniversitenin bu süreçte birçok yükseköğretim kurumuna da uzaktan öğretim faaliyetlerinde önemli katkılar sunduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ise açık ve uzaktan öğretim alanında global ölçekte nitelikli eğitim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesinin, bu alanda öncü ve çok köklü bir kurum olduğunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Erdal’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Rektör Erdal, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
13:06
İkindi
16:51
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Deva Eczanesi
Tepebasi
Güneş Eczanesi
Odunpazari
Hakan Eczanesi
Tepebasi
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Ziyapaşa Eczanesi
Odunpazari
İstiklal Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında
Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı
Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı
Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları
Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.