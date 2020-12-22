Rektör Erdal: “Şehrimiz ve ülkemiz adına gurur verici”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’in davetleriyle Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli helikopter motoru TEI-TS1400’ü yerinde inceleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımlarıyla TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslim töreni ve tasarım merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Rektör Erdal da TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’in davetleriyle Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli helikopter motoru TEI-TS1400’ü yerinde inceleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rektör Erdal, TEI’nin Hafif Genel Maksat Helikopteri Gökbey için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Eskişehir’de geliştirdiği, Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün, ülkemizi motor teknolojilerine alanında yurt dışına bağımlılıktan kurtaracağı gibi ciddi de bir katma değer katacağını belirterek, “TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet F. Akşit ve emeği geçen herkese, şehrimiz ve ülkemize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

