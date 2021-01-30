Rektör Erdal, Türkiye Bilimler Akademisini ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette TÜBA ile Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleştirilebilecek projeler ele alınırken, Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinde yürütülen güncel akademik çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Rektör Erdal, TÜBA’nın ülkemizin her alanda topyekün kalkınması için Bilim Eğitimi Programı, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, Türk- İslam Bilim Kültür Mirası ve Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projeleri başta olmak üzere birçok akademik proje yürüttüğüne değinerek, TÜBA’nın bünyesinde yürüttüğü çalışmalar ile bilimsel düşünce ve yaklaşımın topluma yayılması anlamında önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Ülkemizde yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına büyük katkılar sağlayan Anadolu Üniversitesinin, açık ve uzaktan öğretim alanında sunduğu hizmetler ile uluslararası alanda öncü bir kurum olduğunu belirten TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Erdal ve Rektör Yardımcısı Kaya’ya Akademi bünyesinde yayımlanan eserlerden armağan ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



