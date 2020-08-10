Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Kısa bir süre önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Büyükelçi İrfan Neziroğlu’ndan Rektör Erdal’a ziyaret

T.C. Dışişleri Bakanlığı Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Doç. Dr. Neziroğlu, Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Rektör Erdal, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Neziroğlu’na teşekkürlerini iletti.

Eskişehir Milletvekili Sazak, Rektör Erdal’ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin yeni dönem projeleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Eskişehir Milletvekili Sazak ise, Anadolu Üniversitesi’nin Rektör Erdal’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti ve yeni dönem çalışmaları için başarı dileklerini iletti.