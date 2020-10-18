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Rektör Erdal’dan 330 bin mezun öğrenciye anlamlı jest

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Erdal’dan 330 bin mezun öğrenciye anlamlı jest

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın açıkladığı ve Anadolu Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı mezunlarına verilecek olan mezun hediye paketi dağıtımları başlıyor.
Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl neredeyse hiçbir üniversite mezuniyet töreni düzenleyemediği için 2019-2020 yılı mezunları buruk bir mezuniyet sevinci yaşamak zorunda kaldı. Pandemi sürecinde mezun olan öğrencilerini unutmayan Anadolu Üniversitesi, Rektör Erdal’ın girişimleri ile tam 330.000 öğrenciye ücretsiz olarak dağıtılacak mezun hediye paketleri hazırlayarak anlamlı bir jest yaptı. Mezun öğrenciler 19 Ekim Pazartesi günü itibariyle 19 ildeki Açıköğretim Fakültesi bürolarına giderek hem diplomalarını hem de Rektör Erdal’ın mezun öğrencilere mesajının da yer aldığı mezuniyet hediye paketlerini alabilecek. Üniversite tarafından diğer illerdeki mezun hediye paketlerinin de yola çıktığı belirtilirken, mezun hediye paketi dağıtımı yapılacak illerin ise günlük olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

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