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Rektör Gül, Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.03.2020 17:13 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Rektör danışmanlarının da katılım sağladığı ziyarette Rektör Gül, robot yarışmasında derece alan öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezi hakkında bilgi aldı. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Gül, “Bir köyde doğdum ve hayalim doktor olmaktı. Hedefim doktorluktu ama akademinin her kademesinde bulundum. Şuna inanıyorum ki insan çalışırsa Allah her şeyi nasip eder. Sizler zeki çocuklarsınız. Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz sizden çok şeyler bekliyor. Eminim sizler ülkemizin gurur duyacağı insanlar olacaksınız. Bilim bizden Avrupa’ya gitti. İlk robotu bulan El-Cezeri Diyarbakır’da 22 yıl yaşadı” dedi.
Öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Gül, yapay zeka atölyesini, bilişim atölyesini ve sanat atölyesini gezip öğrencilerin piyano ve keman dinletisine katıldı.

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