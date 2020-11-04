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Rektör Kalan: "Akademik çalışmaların sayını artırmalıyız"

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı’na katıldı. Kalan, akademik çalışmaların sayısını ve niteliğini artırmak konusunda da çalışmaların yapıldığını ve yeniden atama kriterlerinin de bu doğrultuda düzenlendiğini belirtti.
Akademik Kurul Toplantısında, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin şahsında ALKÜ’nün tüm akademisyenlerine mesajlar veren Rektör Kalan, “Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile geleceğin öncü üniversitelerinden biri olmayı hedefliyorsak hepimiz takım ruhu içinde hareket etmeliyiz” dedi.
Akademik çalışmaların sayısını ve niteliğini artırmak konusunda da çalışmaların yapıldığını ve yeniden atama kriterlerinin de bu doğrultuda düzenlendiğini söyleyen Rektör Kalan, kriterleri sağlayan akademisyenlerle yola devam edeceklerini kaydetti. Kalan, “Fakültemizde bilimsel bilgi üretilmesi ve dünya ile paylaşılması, üniversite hedeflerimize ulaşılması için oldukça önemlidir. Üniversitemizin köklü üniversiteler arasında yer alması için yapılan akademik çalışmaların sayısının ve niteliğin arttırılması rektörlüğümüzce önemseniyor” şeklinde konuştu.
“Bizler sizlerden bir şeyler istiyorsak sizlerin de bizlerden bir şeyler istemesi en doğal haktır” diyen Rektör Kalan, “ALKÜ’nün başarısı ve ihtiyaçları için kapı kapı dolaşıyorum, başarı için ne gerekiyorsa yaparım. Bu bağlamda Rektörlüğümüz; bilimsel araştırma-geliştirme süreçlerinde fiziksel alt yapıyı güçlendirmekte, kütüphanede yer alan kitap sayısını ve web tabanlarını arttırmakta ve Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) ile TÜBİTAK projelerini desteklemektedir. Elbette ortak amaçlarımıza ulaşabilmek için siz değerli akademisyenlerimizden de beklentilerimiz oldukça yüksektir. Ortak fikir ve gayretlerimizin ışığında, Üniversitemiz bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile geleceğin öncü üniversitelerinden biri olmaya adaydır” diye konuştu.
Toplantıda, üreten üniversite hedeflerine değinen Rektör Kalan, “Üniversitemizde kişi başına düşen kitap sayısı 2,8’dir. Bu sayı birçok köklü üniversitenin ilerisindedir. Bunun yanı sıra dijital olarak da araştırma yapılabilmesi için akademisyenlerimize veri tabanı desteği sağlıyoruz. Bu desteği akademisyenlere sağlamak için ciddi bedeller ödüyoruz. Akademisyenlerimizin de bu veri tabanlarından da ciddi anlamda yararlanmasını istiyoruz” dedi.

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