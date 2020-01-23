Rektör Karabulut’tan Kale ziyareti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kale ilçesinde ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Kale İlçesi Kaymakam Vekili Nurullah Kaya ile Belediye Başkanı Murat Koca’yı makamlarında ziyaret eden Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, istişarelerde bulundu.

İlçedeki Meslek Yüksek Okulunun turizm ve otel işletmeciliği bölümünün geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Karabulut, Meslek Yüksek okulundaki öğrencilerin sorunlarını gidermek, sosyal ve kültürel imkanlarını arttırmak gerektiğini vurguladı.



