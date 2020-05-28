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Rektör Karacoşkun personelle bayramlaştı

KİLİS HABERLERİ  | 28.05.2020 08:58 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite yönetimi ve personelle bayramlaştı.
Rektör Karacoşkun, rektör yardımcıları, danışlanları, genel sekreter, daire başkanları, birim yöneticileri, üniversitede göreve yeni başlayan akademik personel ve özel kalem personeliyle bayramlaştı. Pandemi sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edilerek hijyen kurallarına riayet edilen toplantıda Rektör Karacoşkun, katılımcıların bayramını kutladı. Karacuşkun, gerekli tedbirlere uyularak kısa süre içerisinde normalleşme sürecine dönülmesine yönelik temennisini belirtti. Karacuşkun, zorlu sürecin en başından itibaren gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade ederek içerisinde bulunulan sürecin genel değerlendirmesini yaptı. Bunun yanı sıra Rektör Karacoşkun, akademik ve idari personel ile normalleşme sürecine yönelik planlanan çalışmaları görüştü. Gerçekleştirilen toplantılar, iyi temennilerle sona erdi.

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