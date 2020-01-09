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  4. Rektör Karacoşkun’dan Gazeteciler Günü kutlaması

Rektör Karacoşkun’dan Gazeteciler Günü kutlaması

KİLİS HABERLERİ  | 09.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Rektör Prof.

Rektör Karacoşkun’dan Gazeteciler Günü kutlaması

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin gazeteciler gününü kutladı.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fatih Kanter, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler personelinin de bulunduğu ziyarette Rektör Karacoşkun, personeli özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Karacoşkun, basın camiasında çalışanların, taşıdıkları mesleki sorumluluklarından dolayı icra ettikleri bu mesleğin önemini vurgulayarak, gazetecilik ve muhabirlikte objektif, güvenilir, araştırmacı ve sorgulayıcılığın en önemli kriterler olduğunu söyledi. Karacoşkun, haber yazımından fotoğraf ve video çekimine, grafik tasarımdan tanıtım çalışmalarına, yayıncılıktan basım ve matbaacılık işlerine kadar bir çok alanda elde edilen deneyimlerin bu meslekte başarının yakalanmasında rol oynayan başlıca faktörlerden olduğunu belirterek sistemli, disiplinli ve takım çalışmasıyla başarıya ulaşmanın çok daha kolay olacağını belirtti.

Rektör Karacoşkun’dan Gazeteciler Günü kutlaması

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