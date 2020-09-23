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Rektör Karacoşkun’dan Kaymakam Soysal’a hayırlı olsun ziyareti

KİLİS HABERLERİ  | 23.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacoşkun’dan Kaymakam Soysal’a hayırlı olsun ziyareti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Geçen ay Polateli Kaymakamlığına atanan kente gelerek görevine başlayan Muhammed Üsame Soysal’a 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kaymakam Soysal’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Soysal, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

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