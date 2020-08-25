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Rektör Karacoşkun’dan Malazgirt Zaferi mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 25.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacoşkun’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Malazgirt Zaferinin 949. Yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Karacoşkun, Mazisi derin, ihtişamlı ve insani meziyetlerle dolu bir millet, asla tarihinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek, “Bugün, savaşların, işgallerin, çatışmaların altında kan ağlayan ve gözyaşı döken İslam coğrafyasının toprağı vatan yapan ruhun milli birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik, demokrasi, hak, hukuk, adalet, sevgi, saygı, merhamet, medeniyetin önemi kavramaktan geçtiğini bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekir.Tarihi misyonumuz, bu bereketli ve kutsal topraklarda, sahip olduğumuz millet olma ruhuna uygun olarak, yeniden büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda aziz milletimize görev tevdi etmektedir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun hep daim olması dileği ile, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü vesileyle bu vatanın bizlere yurt edinilmesinde kahramanca mücadele edip canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadesine ver verdi.

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