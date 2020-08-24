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Rektör Karacoşkun’dan Mercidabık Zaferinin 504. yıldönümü mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 24.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacoşkun’dan Mercidabık Zaferinin 504. yıldönümü mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Mercidabık Zaferinin 504. Yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Tarihi şanlı zaferlerle donatan Osmanlı Devleti’nin barışı, huzuru ve adaleti götürmek amacıyla çıktığı kutlu yolda Mercidabık Zaferi de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Karacoşkun, “24 Ağustos 1516’da Yavuz Sultan Selim önderliğinde kazanılan zafer sonucu Osmanlı Devleti, üç kıtada barışın ve huzurun teminatı olmuş; gönül coğrafyamızın coğrafi sınırlarımızın çok daha ötesinde olduğunu ispatlamıştır. Bilinmelidir ki; bizim tarih sahnesindeki hiçbir adımımız sebepsiz ve birbirinden bağımsız değildir. Nitekim, parlak bir zaferle neticelenen Mercidabık Savaşı’ndan 500 yıl sonra aynı topraklar, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin şehrimize ve ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, bölgede huzur ve güveni tesis etmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine imkan sağlamak maksadıyla 24 Ağustos 2016 sabahı başlayan ve yine zaferle neticelenen Fırat Kalkanı Harekatı’na sahne olmuştur. Bu vesile ile Mercidabık Zaferi’nin 504., Fırat Kalkanı Harekatı’nın ise 4. yıl dönümünü kutluyor; istiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa düşen şehitlerimizi, bu toprakları vatan kılmak için mücadele eden bütün geçmişlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

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