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Rektör Karadağ, “Diş hekimliği fakültesi Yozgat için önemli bir kazanım”

YOZGAT HABERLERİ  | 09.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karadağ, “Diş hekimliği fakültesi Yozgat için önemli bir kazanım”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite bünyesinde açılacak olan diş hekimliği fakültesinin Yozgat ve bölge İçin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla kuruluş kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hakkında Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, açıklamalarda bulundu.
Yozgat Bozok Üniversitesinin bölgesinde güçlü ve marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Rektör Karadağ, yeni açılan diş hekimliği fakültesinin, üniversiteye ve bölgeye büyük değer katacağını dile getirdi.
Diş hekimliği fakültesinin kuruluşu ile üniversite bünyesinde fakülte sayısının 14’e yükseldiğini belirten Rektör Karadağ, “Uzun bir zamandır halkımızın beklediği ve üniversitemizin de gündeminde olan Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşu, hiç şüphesiz şehrimiz ve üniversitemiz için büyük bir kazanımdır. Diş hekimliği fakültemizle birlikte üniversitemizin fakülte sayısı 14’e ulaşmıştır. İhtisaslaşan üniversiteler arasında yerini alan üniversitemiz, yeni kurulan diş hekimliği fakültesi ile Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanemizle sağlık sektöründe önemli bir görev üstlenecek” dedi.
Rektör Karadağ, diş hekimliği fakültesinin kuruluşunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başta olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile Yozgat Milletvekillerine teşekkür etti.

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