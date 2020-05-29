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Rektör Karamustafa’dan İstanbul’un Fethinin 567. Yıldönümü Kutlama Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.05.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karamustafa’dan İstanbul’un Fethinin 567. Yıldönümü Kutlama Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstanbul’un fethinin 567. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak muhteşem zaferin yıl dönümünü kutladı.
Rektör Karamustafa mesajında, ‘Çağ kapatıp çağ açan’ büyük zaferin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han ile kahraman askerlerini saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Rektör Karamustafa mesajında şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul, Türk-İslam tarihi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. İstanbul şehri, konumu itibari ile geçmişten günümüze jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik öneme sahip muhteşem bir şehirdir ki çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul, dünyanın en gözde şehirlerinden biridir. Bu güzel şehir ecdadımızın bizlere en güzel emanetidir. Asırlar boyunca üç kıtada hakimiyet kuran ve hem kendi döneminin hem de dünya tarihinin en güçlü devletlerinden biri olma özelliği taşıyan Osmanlı Devleti, 29 Mayıs 1453’deki bu muhteşem zaferle sadece Bizans İmparatorluğunun varlığına son vermekle kalmamış, İslamiyet’in geniş alanlara yayılmasını ve Türk-İslam varlığının başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya duyurulmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin en değerli padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han, bu büyük zaferle dünyayı Orta Çağ karanlığından kurtarmış ve Yeni Çağ’a ulaştırmıştır. Fatih Sultan Mehmet, hoşgörülü ve adaletli yönetimi ile de gönülleri fethetmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur’ şeklindeki sözleri ile müjdelediği bu kutlu zaferin 567. yıl dönümünde ecdadımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Şanlı zaferimizin yıl dönümü kutlu olsun.”

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