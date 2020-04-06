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Rektör Karamustafa’nın Berat Kandili Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof.

Rektör Karamustafa’nın Berat Kandili Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında yaklaşan Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dileyen Rektör Karamustafa, tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;
"İçerisinde bulunduğumuz üç aylarda Regaip ve Miraç Kandillerinin ardından Berat Kandili’ne de ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Berat en derin anlamı ile bağışlanmadır. Bu gece Cenab-ı Allah’ın af ve mağfiret gecesidir. O yüzden bu mübarek gecenin faziletinden en iyi şekilde faydalanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi’nin Berat Kandili’ni kutlar, insanlığın beraate ermesini dilerim. Ayrıca tüm dünyayı esir alan korona virüs salgınından bir an önce kurtulmayı ve hayatın normale dönmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Cenab-ı Mevla hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”

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