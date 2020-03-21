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Rektör Kazım Uysal: "Fiili dua da edelim"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Kazım Uysal: "Fiili dua da edelim"

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sadece kalbi değil, fiili dua da edelim" dedi.
Devlet tarafından alınan önlemlerin bazı vatandaşlarca basite alındığını ifade eden Prof. Dr. Uysal, "Tedbire riayetin fiili bir dua olduğunu ifade etmek istiyorum. Dua iki çeşittir. Biri dille yapılan kalbi duadır. ’Rabbim bizi bu salgından koru’ demek elbette güzeldir. Bir de fiili dua vardır. Tedbire riayet etmeden yapılan duaların bir anlamı olmadığı gibi tam aksine işi ciddiyetini anlamama anlamına gelir. Burada fiili dua daha önemlidir. Alınan tedbirlere riayet etmek de yani bilim insanlarımızın, devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmek aslında ’Rabbim bizi bu salgından koru’ demek gibi, bir kalbi dua anlamına gelecektir. Onun için bütün öğrencilerimizi ve bütün milletimizi bu fiili duayı yapmaya davet ediyoruz. Bu musibeti ancak bu şekilde defedebiliriz. Tekrar bütün sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, onların gayretini şevkle alkışlıyoruz" şeklinde konuştu.

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