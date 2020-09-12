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Rektör Kazım Uysal: "Uzaktan eğitim bizim için bir zorunluluktu"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Kazım Uysal: "Uzaktan eğitim bizim için bir zorunluluktu"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ’nün uzaktan eğitim için 1,5 milyon TL bütçe ayırdığını ifade etti.
Uzaktan eğitiminin kendileri için bir zorunluluk olduğuna vurgu yapan Rektör Uysal, “Bu dönem de uzaktan eğitim kararı aldık. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eğitim yapmayacak değil, eğitimin bir çeşidini yapacağız. Peki, bunu neden yaptık? YÖK, Sağlık Bakanlığı ve pandemi kurulu bunu önerdi. Hiçbir eğitim yüz yüze eğitim kadar iyi bir eğitim veremez. Ancak geçen yarıyıldaki koşullar şu an için de geçerli. Biz uzaktan eğitimde geçen dönem gayet iyiydik. Bu yıl da uzaktan eğitime tam 1,5 milyon TL bütçe ayırdık. Umarım bu dönemden sonra normalleşir, öğrencilerimizi Kütahya’mızda ve kampüsümüzde görürüz. Geçen hafta Turizm Master Planı konusunu konuşmak için bir araya gelmiştik" diye konuştu.
DPÜ, 2020-2021 öğretimin yılının, güz yarıyılının uzaktan yapılması kararı almıştı.

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