Rektör Kızılay 4 yılını anlattı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme Programı gerçekleştirilip, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay 4 yıllık icraatı anlattı.

İnönü Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme Takımı ziyareti kapsamında çevrim içi (online) olarak 4 farklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda kurumsal geri bildirim raporunda kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, Ar-Ge ve yönetim sistemi başlıkları altında ifade edilen kurumun gelişmeye açık yönleri hakkında 2017-2020 yılları arasında İnönü Üniversitesi’nde yapılan iyileştirme çalışmaları ele alındı.

Toplantılara, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, YÖKAK İzleme Takımı üyeleri Prof. Dr. Emine Pınar Tuncel, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu ve Dr. Enes Gök (Gözlemci), İnönü Üniversitesi senato üyeleri ile kalite komisyonu üyeleri katıldı. Toplantıların 2’si Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve izleme takımı üyeleri arasında görüşme olarak gerçekleşirken, 1 toplantıda ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından izleme takımı ve senato üyelerine yönelik İnönü Üniversitesi’nde yapılan iyileştirmeler hakkında bilgilendirme sunumu olarak yapıldı. Ayrıca izleme takımı üyeleri ve İnönü Üniversitesi kalite komisyonu üyeleri arasında da gelişmeye açık yanlar konusunda yapılan çalışmaların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantılarda İnönü Üniversitesi’nin mevcut Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar görüşüldü. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından izleme takımı ve senato üyelerine yönelik geri bildirim raporundaki gelişmeye açık yönler konusunda 2017-2020 döneminde yapılan iyileştirmelerin yer aldığı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.



