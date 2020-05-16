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Rektör Kızılay ÜAK toplantısına katıldı

MALATYA HABERLERİ  | 16.05.2020 17:16 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Kızılay ÜAK toplantısına katıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, 250. ÜAK toplantısına katıldı.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kurulan ve 200 üniversitenin bağlı olduğu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (ÜAK) bu yıl 250’nci toplantısı gerçekleştirildi. Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Toplantıda gündem maddeleri üzerinde görüşülerek kararlar alındı.

Rektör Kızılay ÜAK toplantısına katıldı

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