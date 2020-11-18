Rektör Kızılay’a Malatyaspor taraftarlarından onursal üyelik

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a onursal üyelik plaketi takdim edildi.

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetim kurulu üyeleri kurum ziyaretleri kapsamında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret ettiler. Rektör Kızılay’a ikinci dönem görevinde başarılar dileyen dernek başkanı Kaya, "Sayın rektörümüz göreve gelmesiyle üniversite ve sivil toplum kuruluşu işbirliğine her daim önem vermiştir. Şehrin ortak paydası olan Yeni Malatyaspor’a da başarısı için her zaman desteklerini sunan hocamızın artık derneğimizin de onursal üyesi olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

Rektör Kızılay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeni Malatyaspor’un ortak değerleri olduğunu ve başarısı için desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda dernek başkanı Kaya tarafından, Rektör Kızılay’a onursal üyelik plaketi takdim edildi.

Darende Belediye Başkanı Özkan’a ziyaret

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Kaya ve yönetimi Darende Belediye Başkanı İsa Özkan’ı da makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Kaya, dernek olarak İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde de temsilcilikler açacaklarını belirterek Darende Belediye Başkanı Özkan’a destekleri için teşekkür edip 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

