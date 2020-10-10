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Rektör Kızılay’dan 6 Azerbaycan üniversitesinin rektörüne dayanışma mektubu

MALATYA HABERLERİ  | 10.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Kızılay’dan 6 Azerbaycan üniversitesinin rektörüne dayanışma mektubu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 6 Azerbaycan Üniversitesi Rektörüne Dayanışma Mektubu gönderdi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi ile protokolleri bulunan 6 Azerbaycan üniversitesinin rektörüne, İnönü Üniversitesi’nin Azerbaycan üniversiteleriyle her zaman dayanışma ve iş birliği içerisinde olacağını belirten bir mektup göndererek, Azerbaycan’a destek verdi.
Azerbaycan Neft ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Celal Muradov, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü İbrahim Caferov, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Elbrus İsayev ve Hazar Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. İrada Halilova’ya gönderilen mektupta destek mesajları yer aldı.

Rektör Kızılay’dan 6 Azerbaycan üniversitesinin rektörüne dayanışma mektubu

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